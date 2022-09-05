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Benzin ve motorine zam geldi
Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geldi. Artış, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 16:10
- Güncelleme : 05.09.2022 - 16:42
24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, bu da brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.
Dövizdeki değişiklikler bile benzin ve motorin fiyatını ekliyor.
Cumartesi indirime gidilmişti
Yine araç sahiplerini üzecek bir haber var…
Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmış ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtılmıştı.
Çifte zam
Bu indirimin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.
Megakent'te benzinin litresi ise ortalama 18.66 lira…