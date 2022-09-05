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    Benzin ve motorine zam geldi

    Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geldi. Artış, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:42
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    Benzin ve motorine zam geldi

    24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, bu da brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

    Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

    Dövizdeki değişiklikler bile benzin ve motorin fiyatını ekliyor.

    Cumartesi indirime gidilmişti

    Yine araç sahiplerini üzecek bir haber var…

    Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapılmış ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtılmıştı.

    Çifte zam

    Bu indirimin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi.

    Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.

    Güncel fiyatlar

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.

    Megakent'te benzinin litresi ise ortalama 18.66 lira…


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