Batı, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretten rahatsız oldu

Batı, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretten rahatsız oldu

AB'li yetkililer, iki ülke arasındaki ticaret hacminden endişe duyduklarını söyledi.

Türkiye, Ukrayna savaşında denge politikasını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Tahıl koridorunu hayata geçiren Ankara, hem Kiev hem de Moskova ile ateşkes sağlanması konusunda temaslarına devam ediyor.

"Batı'nın korkularını artırıyor"

İngiltere basınından Financial Times gazetesi ise "Türkiye'nin Rusya'ya ihracatındaki artış, Batı'nın korkularını artırıyor" dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının son üç ayda değer bazında yüzde 46 arttığı belirtildi. Brüksel'den yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkiden rahatsızlık duyduğu bilgisi paylaşıldı.

"Türkiye'nin Rusya ile artan ticareti konusunda tedirginiz"

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin, enerji ve ticaret alanında iş birliğini genişletme vaadiyle sonuçlandığına dikkat çekildi.

Haberde, "Batılı yetkililer, Ankara'nın Putin'i cezalandırmaya yönelik önlemler almayacağını büyük ölçüde kabul etti. Ancak AB ülkeleri, Türkiye'nin Rusya ile artan ticareti konusunda gittikçe tedirgin oluyor." denildi.

"AB tarafından iyi algılanmıyor"

"Bazı başkentler, Ankara'dan Kremlin ile ilişkisi hakkında bilgi istedi." notunu paylaşan söz konusu gazeteye konuşan iki Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, şöyle dedi:

"Radarımızda. Hoş değil ve AB tarafından iyi algılanmıyor. Rahatsız edici."





AB yetkilisi: Moskova ile bağları ilerletmek uygun değil

Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcünün ise Rusya ile ticaret hacimlerinde "dikkate değer bir değişiklik" olmadığını söylediği vurgulandı.

AB'li Sözcü Peter Stano'nun, "Avrupa Topluluğu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığa tepki olarak Rusya ile bağlarını küçülttüğü bir dönemde, Moskova ile bağları veya angajmanı ilerletmek gerçekten uygun değil." şeklindeki açıklamasına yer verildi.