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    Benzin ve motorine zam yolda

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam gelecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.11.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 10:20
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    Benzin ve motorine zam yolda

    Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını da beraberinde geltiriyor.

    20 Kasım tarihinden itibaren benzin litresinde 52 kuruş, motorin litresinde ise 50 kuruş zam bekleniyor.

    LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammın pazartesi gününe kalabileceği belirtildi.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR

    Başkent Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,72 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya yükselecek.

    Benzin ve motorine zam yolda #1

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