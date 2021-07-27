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    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,18 değer kaybederek 1.349,11 puandan kapandı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.348,08'e geriledi.
    • AA
    • 27.07.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:02
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    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Açılışta Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti.

    YÜZDE 0,36 İLE TİCARET, EN FAZLA GERİLEYEN SEKTÖR OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,36 ile ticaret oldu.

    FED TOPLANTISININ SONUÇLARI BEKLENİYOR

    Analistler, yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasalarda satış baskısına neden olduğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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