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    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

    Yıl sonunda tamamlanması planlanan proje, iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saate düşürecek.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 15:45
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    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

    Ray seriminde sona yaklaşılan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

    Koronavirüs salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken, projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

    MALİYETİ 9 MİLYAR 749 MİLYON LİRA

    Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

    TCDD'den Ankara-Sivas hattı paylaşımı ViDEO

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #1

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #2

    KARAMOLLAOĞLU: HIZLI TREN HİZMET DEĞİL

    Temel Karamollaoğlu, yapılması planlanan Ankara-Sivas hızlı tren hattına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul’a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil. Biz hızlı tren yapılsın demiyoruz. Ben bunu dedim ya yarın bazı malum televizyon kanalları ’Şuna bak hızlı treni bile Sivas’a çok gördü derler. Rabbim size akıl fikir versin"

    Karamollaoğlu: Hızlı tren hizmet değil ViDEO

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #3

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #4

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #5

    Karamollaoğlu'na göre hızlı tren hizmet değil haberi için tıklayın

    Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi #6

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