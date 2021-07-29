Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

TCMB'nin verilerine göre 16 Temmuz ile biten haftada net 56 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8 milyon 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alındığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Bu istatistiklerde yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) stoku da belli oldu.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Temmuz ile biten haftada net 56 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8 milyon 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 62 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Temmuz itibarıyla 20 milyar 829 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Temmuz'da 20 milyar 726 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 875 milyon 500 bin dolardan 8 milyar 35 milyon 500 bin dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 226 milyon 500 bin dolardan 234 milyon 700 bin dolara yükseldi.