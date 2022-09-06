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    Motorine zam geliyor

    Benzine ve motorine gelen son zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş zam bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:49
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    Motorine zam geliyor

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

    Çifte zam

    Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.

    Motorine 77 kuruş zam bekleniyor

    Öte yandan 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

    Güncel fiyatlar

    Bu kapsamda güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19,23 lira...

    Motorine zam geliyor #1


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