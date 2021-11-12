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Dolar kurunda son durum
Güne yine yükselişle başlayan dolar an itibarıyla 10,0078 liradan işlem görüyor.
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 21:34
- Güncelleme : 12.11.2021 - 21:42
Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma sonrasında Merkez Bankası'ndan 200 baz puanlık bir indirim hamlesi gelmiş ve kur TL karşısında gerilemişti.
Piyasalar bu haftayı da hareketli geçirdi.
DOLAR 10 LİRAYI GÖRDÜ
TL karşısında dolar tarihi zirveyi gördü.
Dolar kuru TL karşısında 10,0078'e kadar çıktı.