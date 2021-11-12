Euro
11.4511
0.89%
Dolar
9.9981
0.96%
Altın
599.81
1.1%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
644.401
-0.28%
BTXN Coin
21.78
2.10%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Dolar kurunda son durum

    Dolar kurunda son durum

    Güne yine yükselişle başlayan dolar an itibarıyla 10,0078 liradan işlem görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 21:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma sonrasında Merkez Bankası'ndan 200 baz puanlık bir indirim hamlesi gelmiş ve kur TL karşısında gerilemişti.

    Piyasalar bu haftayı da hareketli geçirdi.

    DOLAR 10 LİRAYI GÖRDÜ

    TL karşısında dolar tarihi zirveyi gördü.

    Dolar kuru TL karşısında 10,0078'e kadar çıktı.

    Dolar kurunda son durum #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir