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    8 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücret dünya basınında

    Asgari ücret için belirlenen yeni rakamla ilgili haberler, uluslararası medyada yer aldı. Geçmiş dönemde yapılan rekor artış ve ara zamdan da bahsedildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:29
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    8 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücret dünya basınında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

    Erdoğan, asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylelikle yüzde 50'nin üzerinde bir artış gerçekleştirilmiş oldu.

    Bloomberg: 8 bin 500 lira olacak

    Türkiye'de yeni yıl için belirlenen asgari ücreti uluslararası medya da yakından takip etti. Bloomberg, "Türkiye'de asgari ücret, 2023'te yüzde 55 artacak." diye yazdı.

    Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık net asgari maaşın 8 bin 500 lira (455 dolar) olacağını söyledi." notu paylaşıldı.

    6 yıl sonra ilk kez ara zam yapıldı

    Erdoğan'ın, enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'a düşmesini beklediğine dair ifadelerine işaret edilerek, şöyle denildi:

    "Hükümet, geçen ocak ayında asgari ücreti yüzde 50,5 gibi rekor bir oranda artırdı ve ardından 6 yıl sonra ilk kez yaklaşık yüzde 30'luk artışla ara zam ekledi."

    8 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücret dünya basınında #1


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