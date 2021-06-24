Euro
10.3955
0.83%
Dolar
8.6881
0.56%
Altın
498.8
0.92%
Borsa
1.411
0.6%
Bitcoin
293.792
-0.43%
EXEN Coin
29.42
-0.50%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

    İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

    Bugün küresel piyasaların odağında olan ve gelecek verilere göre hareket edilecek bir veri daha açıklandı. Bir merkez bankası daha politika faizini sabit bırakma kararı aldı.

    POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 0,1'DE SABİT BIRAKILDI

    İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

    İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir