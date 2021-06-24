İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Bugün küresel piyasaların odağında olan ve gelecek verilere göre hareket edilecek bir veri daha açıklandı. Bir merkez bankası daha politika faizini sabit bırakma kararı aldı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 0,1'DE SABİT BIRAKILDI

İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.