Motorine bir zam daha

Motorine bir zam daha

Motorin fiyatına bu geceden itibaren yapılması beklenen zamla birlikte İstanbulda ortalama mazot litre fiyatı 22 liraya ulaşacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor...

İkinci ayında devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte küresel anlamda başlayan enerji krizi fiyatlara yansıdı.

Petrolde savaşın hemen ardından varil fiyatı 130 dolara çıkmasından sonra müzakere görüşmeleri ile 100 doların altına geriledi.

Varil fiyatındaki düşüş indirim olarak yansımadı

Yükseliş döneminde art arda gelen zamlar, düşüşte aynı oranda indirim olarak yansımadı.

Fiyatların tekrar 110 dolar seviyelerine yükselmesiyle yine zam haberi geldi.

Motorine yine zam geliyor

Buna göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Fiyat 22 TL'ye çıktı

Yapılacak zam öncesi üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 liradan satılırken benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 20.31 lira. Benzinin litresi ise 19.12 liradan satılıyor.

İzmir'de 20.31 TL'den motorin tatılırken, benzinin litresi ise 19.11 lira.

Bu rakamlara göre üç büyükşehirde de motorin fiyatları 22 liraya ulaşıyor.