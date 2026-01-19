Avrupa'da her 100 kişiden 68'i, Türkiye'de ise 57'si ev sahibi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl, Türkiye'deki ev sahipliği oranları açıklanıyor.

Buna göre, 2024 yılında ev sahipliği oranı yüzde 56,1 ile en düşük, kiracı oranı yüzde 28 ile en yüksek seviyeye çıkmıştı. "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2025" raporuna göre 2025 yılında ev sahipliği oranında iyileşme görüldü.

Türkiye’de oturulan konuta sahip olanların oranı, geçen yıla göre 1 puan artarak 2025 yılında yüzde 57,1’e çıktı.

Kirada oturanların oranı yüzde 27, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

TÜRKİYE'DE EV SAHİPLİĞİNDE SON 4 YILIN EN YÜKSEK ORANI

Böylece Türkiye'de ev sahipliğinde son 4 yılın en yüksek oranı görüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre ise Avrupa'da ev sahipliliği oranı ile yüzde 68 olarak açıklandı.

Geri kalanların yüzde 32'si ise kiralık konutlarda yaşıyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ EV SAHİPLİLİĞİ ORANLARI

Buna göre Avrupa'da her 100 kişiden 68'i ve Türkiye'de her 100 kişiden 57'si ev sahibi konumunda. Bu oranlara göre, ev sahiplilİği konusunda Avrupa, Türkiye'den daha avantajlı konumda bulunuyor.

Almanya'da nüfusun yüzde 53'ü kiracı.

EV SAHİPLİLİĞİ ROMANYA'DA YÜZDE 94

En çok ev sahibi sayısı Romanya'da var ve bu ülkede her 100 kişiden 94'ü kendi evinde oturuyor.

Romanya'yı yüzde 93 ile Slovakya, yüzde 92 ile Macaristan ve yüzde 91 ile Hırvatistan izliyor.

AVRUPA'DA KONUT FİYATLARI ARTTI

Eurostat, ayrıca AB ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde, çeyrek bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Letonya'da yüzde 5,2, Slovakya'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 4,1 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 2,2 ve Slovenya'da yüzde 1,1 geriledi.

KONUT FİYATLARI MACARİSTANDA YÜZDE 21,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Konut fiyatları üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Macaristan'da yüzde 21,1, Portekiz'de yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,4, Hırvatistan’da yüzde 13,8, Slovakya'da yüzde 13,4, İspanya'da yüzde 12,8 ve Litvanya'da yüzde 10,8 arttı. Konut fiyatları yıllık bazda sadece yüzde 3,1 ile Finlandiya'da geriledi.

AVRUPA'DA KİRA FİYATLARI YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Avrupa'da kira fiyatları 2010 ile 2024 yılları arasında yüzde 25 arttı.

Yunanistan hariç (-16) tüm AB ülkelerinde artış kaydedildi.

En büyük artışlar Estonya (yüzde 208), Litvanya (yüzde 177), İrlanda (yüzde 108) ve Macaristan'da (yüzde107) artış görüldü.

AVRUPA'DA GELİRİN KONUT İÇİN KULLANILDIĞI ORAN

2024 yılında AB hane halkları ortalama olarak kullanılabilir gelirlerinin yüzde 19'unu konut için harcadı.

Bu oran AB ülkeleri arasında farklılık gösterdi; en yüksek oranlar Yunanistan'da (yüzde 36), Danimarka'da (yüzde 26), İsveç ve Almanya'da (her ikisinde de yüzde 25) görüldü.