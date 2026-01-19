Türk Telekom'dan karnelerini alan çocuklara AKM'de eğlence

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom, yarıyıl tatilinde çocuklara kültür, sanat ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği etkinliklerle öğrencilere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmayı hedefleyen Türk Telekom, buz pistinden sinemaya, atölyelerden gösterilere uzanan dopdolu bir program hazırladı.

KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR YARIYIL TATİLİ

“Türkiye’ye Değer” katan projeleriyle kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan Türk Telekom, teknoloji alanındaki uzmanlığını AKM’de sanat ve eğlenceyle buluşturuyor.

AKM’DE BUZ PİSTİ, ATÖLYE VE SÖYLEŞİ KEYFİ

AKM Yeşilçam Sinema Salonu ve açık alanları, yarıyıl tatili süresince çocuklara yönelik pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

17 Ocak’tan itibaren başlayan program kapsamında, 20 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında AKM açık hava sahnesinde ücretsiz buz pisti etkinlikleri düzenlenecek. 11.00-18.00 saatleri arasındaki seanslara ek olarak, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri boyunca 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde çocuk atölyeleri gerçekleştirilecek.

1 Şubat’ta sahnelenecek Güldüy Güldüy Çocuk gösterisinin ardından ise Türk Telekom Lounge Alanı’nda sevilen çocuk oyuncular, minik hayranlarıyla bir araya gelecek.

YARIYIL TATİLİNDE SİNEMA ŞÖLENİ

AKM’de yarıyıl tatili boyunca çocuklar, sevilen yerli animasyon ve çocuk filmlerini izleme fırsatı bulacak. Program kapsamında;

24 Ocak Cumartesi 14.00: Büyük Yarış

25 Ocak Pazar 14.00: Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı

31 Ocak Cumartesi 14.00: Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

1 Şubat Pazar 14.00: Kardeş Takımı 3

AKM’de çocuklarla buluşacak. Tatil süresince ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunulurken, Kral Şakir ve Maşa ile Koca Ayı sinema günlerinde karakterlerin cosplay kostümleriyle etkinliklere katılması, çocuklara renkli anlar yaşatacak.