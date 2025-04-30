93 milyondan fazla Avrupalı yoksulluk riski altında

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2024 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri yayımladı.

Avrupa Birliği'nde geçen yıl 93,3 milyon kişinin yoksulluk riskinde olduğu bildirildi.

Verilere göre, AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 21'i yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

YOKSULLUK SINIRINDA YAŞAYAN AVRUPALILAR

3 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü. Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 11,3 ile Çekya, yüzde 14,4 ile Slovenya, yüzde 15,4 ile Hollanda, yüzde 16 ile Polonya ve yüzde 16,7 ile İrlanda olarak tespit edildi.

BULGARLARIN YÜZDE 30,3'Ü YOKSULLUK SINIRINDA YAŞIYOR

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 30,3 ile Bulgaristan, yüzde 27,9 ile Romanya, yüzde 26,9 ile Yunanistan, yüzde 25,8 ile İspanya ve Litvanya oldu.

Yoksulluk oranı, Almanya'da yüzde 21,1, Fransa'da yüzde 20,5 ve İtalya'da yüzde 23,1 seviyesinde belirlendi.