İstanbul Valiliği'nden 'sokak hayvanları konusunda geri adım' haberlerine yanıt

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Şehirlerin sokaklarında bulunan sahipsiz hayvanlar vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluştuyor.

Geçtiğimiz aylarda bu tehditin önüne geçmek için önemli bir adım atıldı.

TOPLANMALARI İÇİN YASA ÇIKARILDI

Alınan karar doğrultusunda da köpeklerin sokaklardan toplanması ve güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Ayrıca üniversite kampüslerindeki başıboş köpeklerin de toplanması istendi.

ÖTANAZİ VE ÜNİVERSİTE MADDELERİNE MÜDAHALE

Yasayla ilgili tartışmalar sık sık gündeme gelirken bugün İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu bir toplantı kararı aldı.

Toplantıda 'Ötanazi' ve 'üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması' maddelerinin çıkarıldığı duyuruldu.

VALİLİKTEN 'GERİ ADIM' İDDİALARINA YANIT

Kararın ardından çeşitli basın ve sosyal medya mecralarında, alınan kararlara atıfta bulunularak; 'Valilikten Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' şeklinde haber ve paylaşımları yapıldı.

Söz konusu paylaşımlar sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

HABERLER YALANLANDI

Yapılan açıklamada "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri açıktır. "Sahipsiz sokak hayvanı saldırılarının, son yıllarda onlarca canımıza mal olduğu, yüzlerce vatandaşımızın da yaralandığı, meseleye aklıselim ile yaklaşan tüm kesimlerce malumdur.

İstanbul Valiliği olarak, tüm yakıcılığıyla önümüzde duran bu sorunun çözümü için yasanın getirdiği yükümlülük ve uygulamaların harfiyen yerine getirilmesi için atılması gereken adımların takipçisiyiz." denildi.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu konuda herhangi bir geri adımın olmadığı ve çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada "İstanbul’umuzda bu önemli sorunun çözümü yolunda büyük aşama katetmiş bulunmaktayız.

Hemşehrilerimizi her konuda olduğu gibi bu konuda da daha yüksek standartta bir yaşama ulaştırabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Bu konuya dair herhangi bir rehavet ya da geri adım söz konusu olamaz." ifadeleri yer aldı.

SÖZ KONUSU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR SIRALANDI

Açıklamanın sonunda "Yanlış anlamalara ya da manipülasyona mahal vermemek adına İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz." denilirken şu maddeler sıralandı:

1-Mevzuat çerçevesinde, Belediyeler kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari %50’sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan Belediyelerin ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.



2-Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak, İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü’ne verileri iletilecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş olan Sahipsiz Hayvan İzleme Cetvellerinin, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5’ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğü’ne gönderilecek.



3-Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.



4-İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.



5-Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.



6-Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.