Yüksel Yıldırım: Milyon dolarlık işlerime rağmen sosyal medyada içimden geçiyorlar

Türk futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalar...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'da Melih Aydoğmuş'un moderatörlüğünü yaptığı programa bağlandı.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, futbolun biraz dışına çıkarak ilginç bir demeç verdi.

Yıldırım, Anadolu kulüplerinin sürdürülemez borç yükü altında kaldığını savunarak "Anadolu takımlarında her giden arkasında enkaz bırakıyor. Bu borçlar ödenmez kardeşim. Ben Samsunspor'u 20 milyon dolar borçla aldım.

Aldığımda aşağı doğru gidiyordu. Anadolu şeyde ödeyemiyordu bu parayı. Çıkardım, cebimden ödedim." dedi.

"BENİ HERKES TANIR DÜNYADA"

Futbola maddi kazanç için girmediğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

Niçin yapıyorum ben? Salak biri değilim ya. Paramı sokağa atıyorum. Ve bir kuruş geri alma şansım yok. Ben yani bu saatten sonra ne isim yapmam gerekir?



Beni dünyada madencilik dünyası herkes tanır dünyada. Limancılık tanır, denizcilik tanır. Yıllarca ben listelerde bulunan bir adamım. Türkiye'de tek insan olarak.

"YANIMA YAKLAŞAMAYACAK ADAMLAR İÇİMDEN GEÇİYOR SOSYAL MEDYADA"

İnsanların kendisi hakkında yanlış yorumlara bulunduğunu ifade eden Başkan, "Milyar dolarlık işler yapıyorum. Futbola geliyorum.

Benim yüz metre yanıma yaklaşamayacak adamlar abi içimden geçiyor ya sosyal medyada. Bu duruma çok üzülüyorum." diye konuştu.

"ZANNEDİYOR Kİ İNSANLAR ÇIKARIM İÇİN YAPIYORUM"

Sahip olduğu statünün oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

Zannediyor ki insanlar ben buna bir çıkarım için duruyorum. Şunun için ve bana saldırıyor insanlar. Benim eğitimin yarısı yok.



Benim dünyada gezdiğim 150 ülkenin yani yüzde onunu gezmemiştir. Yüzde birini gezmemiştir insanlar, görmemiştir.



Kaç tane cumhurbaşkanlarıyla, bakanlarla, banka genel müdürleriyle oturuyorum.