Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.

GÖREVİNİ DEVRALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Sayın Ali Fidan bugün itibariyle göreve başladı.

Fidan, düzenlenen törenle görevi eski Müdür Mahmut Demirtaş’tan devraldı.

GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Görevi devralan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Fidan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye güven ve takdirlerinden ötürü saygı ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

"BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUM"

29.04.2026 tarihli ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile atandığı görevine başladığını duyuran Fidan, şunları kaydetti:

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin duasıyla güç bulan; köklü mazisi, sarsılmaz vazife şuuru ve millete hizmet anlayışıyla devletimizin kudretini ve milletimizin güvenini temsil eden Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla birlikte görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum.



Devraldığımız hizmet bayrağını; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte, güçlü bir irade ve heyecanla daha ileriye taşımak için Sayın Bakanımızın riyasetinde azim ve kararlılıkla çalışacağız.

"KESİNTİSİZ VE TAVİZSİZ MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu sorumluluk bilinciyle; adalete ve hukuka bağlılığı esas alan bir güvenlik anlayışıyla, ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamını daha güçlü, daha görünür ve daha kalıcı hâle getirmek temel önceliğimiz olacaktır.



Terör örgütleri, organize suç örgütleri, siber suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, kesintisiz ve tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz.



Güvenlik birimlerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonla; teknolojik kapasitemizi, saha tecrübemizi ve analiz kabiliyetimizi daha ileri seviyeye taşıyacak; şehirlerimizin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenini ve kamu düzenini hedef alan şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve terör örgütlerine karşı kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz.

HAKKANİYETLİ VE GÜÇLÜ YÖNETİM MESAJI

Teşkilatımızın asıl gücü; ülkemizin dört bir yanında büyük bir gayret ve fedakârlıkla görev yapan, gerektiğinde canını ortaya koyan kıymetli mensuplarımızdır. Bu bilinçle; her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarımızın beklentilerini yakından takip edecek; personelimizin sorunlarını kendi sorunumuz, dertlerini kendi derdimiz bilerek çözüm odaklı, hakkaniyetli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.







Görevi devraldığım Vali Sayın Mahmut Demirtaş’a ve bugüne kadar görev yapmış Saygıdeğer Genel Müdürlerimize; aziz milletimize ve devletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



Görevimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Rabbimden yâr ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum.