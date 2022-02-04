Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda açıklanan bilançolar nedeniyle oynaklık arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü para politikası toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmezken, karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın tonu, yatırımcılar tarafından "şahin" olarak değerlendirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise dünkü toplantıda 25 baz puan faiz artırırken, tahvil piyasalarında sene sonuna kadar ECB'nin 40, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Dün, ABD'de açıklanan bilançolarda karlılığın beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış eğilimi derinleşirken, piyasalar kapandıktan sonra ise durum tersine döndü.

AMAZON'UN GELİRİ YÜZDE 9 ARTTI

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolar oldu. E-ticaret devinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 14,09 dolar olan hisse başına karı ise geçen yılın aynı döneminde 27,75 dolara çıktı.

Bugün yayınlanacak istihdam raporundaki verilerinin ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunması sebebiyle piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

NEW YORK BORSASI'NDA DEĞER KAYBI

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,44, Nasdaq endeksi yüzde 3,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde alıcılı seyrediyor.

AVRUPA'DA VARLIK FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK ARTTI

Avrupa'da dünkü merkez bankası kararları sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın önemli ölçüde arttığı görülüyor.

ECB'nin şahinleşmesiyle bölge ülkelerinin tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,14, Fransa'nın 10 yılık tahvil faizi de yüzde 0,55 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

EURO /DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşırken, 13 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.1470'ten alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK RİSK DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ise bölgede risk iştahını törpüleyen ana etken olmayı sürdürüyor.

ASYA'YA POZİTİF SEYİR HAKİM

Asya'da, ABD'deki vadeli işlem piyasalarının yükseliş eğilimine paralel pozitif bir seyir izleniyor. Dün yeni yıl tatilinden dönen Güney Kore'ye bugün Hong Kong da katılırken, hafta boyunca kapalı olan Hong Kong borsasındaki yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu