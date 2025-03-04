AB, ABD'nin tarife kararına tepkili

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararı, bugünden itibaren uygulamaya başlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin gümrük vergilerinin belirsizliği artırarak küresel ticarete zarar vereceği savunuluyor.

AB'DEN ABD'YE ÇAĞRI

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarına karşı bin açıklama yaparak, "ABD'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, iş birlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

"YAPTIRIMLAR EKONOMİK İSTİKRARA TEHDİT"

Gill, ABD'nin uygulayacağı tarifelerin Atlantik genelinde derinlemesine entegre tedarik zincirlerini, yatırım akışlarını ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğine işaret etti.

MEKSİKA VE KANADA AB'NİN ORTAĞI

Meksika ve Kanada'nın iki ayrı ticaret anlaşması ile AB'nin ekonomik ortakları olduğunu anımsatan Gill, "Bu hamle (ABD tarifleri) küresel ticareti bozma, kilit ekonomik ortaklara zarar verme ve gereksiz belirsizlik yaratma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.