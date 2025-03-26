AB, acil durumlar için önlem alıyor

AA

İklim değişiklikleri ve jeopolitik gerginlikler ülkelere yeni tedbir kararları aldırıyor.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurmaya teşvik edilmesini talep etti.

AB Komisyonu, doğal afet, savaş veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditler ve sınamalar karşısında yaşanabileceklere yönelik yeni hazırlık stratejisini kamuoyu ile paylaştı.

KRİZLERE HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN

Stratejiye göre, Avrupa krizlere karşı daha hazırlıklı hale getirilecek.

Kriz durumlarında temel toplumsal hizmetlerin devamı sağlanacak. Bu kapsamda hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi temel hizmetler için asgari hazırlık kriterleri geliştirilecek.

SU, KRİTİK EKİPMAN VE MALZEME STOKU

Üye ülkelerde su dahil kritik ekipman ve malzeme stokları artırılacak.

Halkın acil durumlara karşı daha hazırlıklı olması sağlanacak. Bu kapsamda, halkın acil durumlarda en az 72 saat boyunca yeterli olacak miktarda temel malzemeleri ve ihtiyaçları bulundurması teşvik edilecek.

DERSLERE KONACAK

Okulların müfredatlarına hazırlıklı olunması için yapılacaklar konusunu içeren dersler entegre edilecek ve bir hazırlıklı olunma günü başlatılacak.

Krizlere karşı müdahalede koordinasyon geliştirilecek.

AB KRİZ MERKEZİ KURULACAK

Mevcut AB kriz yapıları arasındaki entegrasyonu iyileştirmek için bir AB Kriz Merkezi kurulacak.

Sivil ve askeri iş birliği güçlendirilecek.

AB genelinde silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri bir araya getiren düzenli hazırlık tatbikatları yapılacak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Doğal afetler veya karma tehditler gibi krizleri önlemeye yardımcı olmak için kapsamlı risk ve tehdit değerlendirmesi geliştirilecek.

Temel malzemelerin, malların ve hizmetlerin hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak ve kritik üretim hatlarını güvence altına almak için işletmelere yönelik acil durum protokolleri geliştirilecek.