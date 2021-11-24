AB destekleyici maliye politikalarını sürdürme çağrısı yaptı

Koronavirüs salgını sonrasında ekonominin sarsılması ile birlikte destekleyici politikalar devreye girmişti. AB Komisyonu'ndan, destekleyici maliye politikalarını sürdürme çağrısı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomilerini koronavirüs salgınının etkilerinden kurtarmak için destekleyici maliye politikalarını gelecek yıl da sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Brüksel'de üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışma hakkındaki basın toplantısında konuşarak, "salgında artan vakalar, ani yükselen enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini" anlattı.

“2022'DE DESTEKLEYİCİ MALİYE POLİTİKALARI UYGULAMALI”

Ekonomileri salgının etkilerinden kurtarmak için Euro Bölgesi ülkelerinin 2022'de makul ölçüde destekleyici maliye politikaları uygulamaları gerektiğini vurgulayan Gentiloni, yatırımlar, çalışanların vasfının artırılması ve firmaların ödeme güçlerinin korunması gibi konuların da önemine dikkati çekti.

"BU KAYNAKLAR DOĞRU DEĞERLENDİRİLMELİ"

Euro Bölgesi ülkelerinin salgın nedeniyle artan makroekonomik dengesizliklerle ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen Gentiloni, AB Komisyonu'nun salgının ekonomik sonuçlarına karşı 750 milyar euroluk kurtarma programı hazırladığını da hatırlattı ve program kapsamında AB üyesi pek çok ülkenin 2022 yılında önemli miktarda hibe alacağını bu kaynakların doğru biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.