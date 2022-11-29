AB geçen yıl Ar-Ge'ye 328 milyar euro harcadı

AB'de 2020 yılında 310 milyar euro olan Ar-Ge harcamaları 2021'de 328 milyar euroya çıktı.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları tüm ülkelerde devam ediyor ve ülkelerin bu bölüme ayırdığı yatırım miktarları durmadan artıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de geçen yıl araştırma ve geliştirme harcamalarına toplam 328 milyar euro kaynak aktardı.

27 ülkenin 2021 yılı Ar-Ge harcamaları

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2021 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayınladı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2020 yılında 310 milyar euro harcarken, 2021'de harcama tutarı 328 milyar euroya çıktı.

Ar-Ge harcamaları yüzde 6 arttı

Böylece, Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamaları geçen yıl önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 arttı.

En yüksek Ar-Ge harcaması İsveç'te

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,35 ile İsveç, yüzde 3,22 ile Avusturya, yüzde 3,19 ile Belçika ve yüzde 3,13 ile Almanya oldu.

En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,48'le Romanya, yüzde 0,65 ile Malta ve yüzde 0,71 ile Letonya olarak belirlendi.