AB kurallarını koydu! Kripto hareketleri sıkı takibe alınıyor Kripto paralar tüm dünyada finans sistemine girdi. Ancak kripto paralar içerdikleri açıklar nedeniyle sıkı takip altında bulunduruluyor.

AA

Avrupa Birliği (AB), kripto transferleri denetleyecek.

Kripto para transferleri, içerdiği riskleri önlemek için takip edilecek ve şüpheli işlemler saptanacak.

Yeni geliştirilen mekanizma sayesinde suçluların, kripto aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi engellenecek.

Kripto para hareketlerine kurallar getirildi

AB, üye ülkelerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları kabul etti.

AB Konseyi ilk kurallara onay verdi

AB Konseyi, üye ülkelerin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kurallarını onayladıklarını duyurdu.

Kripto transferler takip edilecek

Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler önlenecek.

Para aklamak önlenecek

Böylece, özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi zorlaşacak.

Fon transferlerine ilişkin kurallar güncellenerek bu kapsama kripto varlık transferleri de dahil edilecek.

Göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgiler toplanacak

Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem gören kripto varlık miktarına bakılmaksızın işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak.

Bu bilgiler resmi kurumların erişimine açık olacak.

Şirketlere zorunluluk

Kripto alanındaki şirketlerin, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin tamamına uyması zorunlu olacak.

Hizmet sağlayıcılar düzenleyici kurumlardan lisans alacak

AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek ve AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.