AB, Rusya için hazırladığı 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı AB, Rusya'ya yaptırımlarına yenilerini eklemek için kolları sıvadı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hazırlanan paketi anlattı.

AA

Avrupa Birliği (AB), şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.

AB, şimdi de Rusya'ya yönelik hazırladığı 11'inci yaptırım paketi kapsamında, mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşlukları gidermeye odaklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu aşamada yeni yaptırım paketi, AB üyesi üye ülkeler tarafından değerlendirilecek.

Putin'e karşı

Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunun gündeme geldiğine işaret eden von der Leyen, "Putin'in savaş makinesini ve gelirlerini aşındırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

"Rusya'yı önemli gelir akışlarından mahrum bıraktık"

Von der Leyen, uygulamaya koydukları yaptırımların işe yaradığını vurgulayarak, "Rusya'dan ithalatımızı yaklaşık 3'te 2 azaltarak Rusya'yı önemli gelir akışlarından mahrum bıraktık." ifadesini kullandı.

"Peş peşe 10 yaptırım paketiyle Kremlin'e şimdiden ağır bir bedel ödettik." diyen von der Leyen, Komisyon'un 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere sunduğunu belirtti.

G7 ülkeleri ile yakın iş birliği içinde

Von der Leyen, son paketin yaptırımlardaki boşlukları kapatmaya odaklandığına işaret ederek, bunun G7 ülkeleri ile yakın iş birliği içinde yapıldığını anlattı.

"İleri teknoloji ve uçak parçaları ürünleri Rusya'ya geçemeyecek"

11'inci yaptırım paketi kapsamında mevcut araçları kuvvetlendireceklerini belirten von der Leyen, transit yasağına ileri teknoloji ve uçak parçaları gibi daha fazla ürün ekleyeceklerini, söz konusu ürünlerin 3'üncü ülkelerden Rusya'ya geçemeyeceğini belirtti.

İlave önlemler

Von der Leyen, ilave önlemler de alacaklarına işaret ederek, şöyle konuştu.

Son zamanlarda, AB ile belirli 3'üncü ülkeler arasında dış ticaret akışlarında oldukça sıra dışı bir büyüme görüyoruz. Bu ürünler daha sonra Rusya'ya gidiyor. İşte bu nedenle, yaptırımların çevresinden dolaşılmasıyla mücadele etmek için yeni bir araç teklif ediyoruz.

"Rusya ve 3'üncü ülkelerdeki gölge varlıkları yasaklamayı teklif ediyoruz"

Von der Leyen, yaptırımların delinmesine karşı çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu pakette, yaptırımlarımızı kasıtlı olarak atlatan Rusya ve 3'üncü ülkelerdeki gölge varlıkları yasaklamayı teklif ediyoruz." dedi.

Ukrayna'ya mali destek

AB'nin Ukrayna'ya mali desteği de sürdürdüğünü söyleyen von der Leyen, 2023 yılı için taahhüt ettikleri toplam 18 milyar euroluk yardım paketinin şimdiye kadar 6 milyar eurosunu ilettiklerini anlattı.

Bazı Çinli firmalara da yaptırım geliyor

AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle bazı Çinli firmalarının da yer aldığı basına sızmıştı.

1.000'in üzerinde kişi ve 200'e yakın kurum varlıklarına ulaşamıyor

Bugüne kadar, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. 1.000'in üzerinde kişi ve 200'e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.