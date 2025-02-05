AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon euroluk hibe sağlayacak

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Tüm dünyada net sıfır emisyon hedefi için çalışılıyor. Bu çalışmaların liderliğini de Avrupa yapıyor.

Avrupa Birliği (AB), alınan kararların yürütülebilmesi için bu amaçla Türkiye'ye destek veriyor.

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas, AB'nin, Türkiye'deki şirketlerin rekabetçiliğini artırmak üzere 2025-2027 yıllarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) kapsamında 310 milyon euroluk hibe sağlayacağını ifade etti.

Vilcinskas, AB olarak, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine 780 milyon euro finansal destek sağladıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

310 MİLYON EUROLUK HİBE

Vilcinskas, 2025'ten 2027'nin sonuna kadar IPA kapsamında Türkiye'ye, sivil toplum, temel haklar, çevre, enerji, ulaştırma, eğitim, istihdam ve rekabet edilebilirlik anlamında önceliklendirilen alanlardan oluşan 310 milyon euroluk hibe sağlanacağını açıkladı.

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN DOĞA DOSTU OLMASINA YATIRIM

Türkiye ve AB'nin ticari ilişkilerine dikkati çeken Vilcinskas, "Türkiye'deki şirketlerin, doğa dostu ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz, şirketlerin rekabetçiliğini artırmak için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELERİN DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINI ARTIRMASI İÇİN"

Türkiye'de yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek istediklerini vurgulayan Vilcinskas, "Şirketler daha fazla dijitalleşme çalışmaları yapsınlar ve müşterilerinin beklentilerini daha iyi karşılasınlar istiyoruz." yorumunu yaptı.

"ABD İLE HERHANGİ BİR BOZULMADAN KAÇINMAYI ARZU EDİYORUZ"

Vilcinskas, ABD Başkanı Donald Trump'ın başa geldikten sonra küresel ekonomilere yansıyan kararlarını kastederek açıklamada bulundu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte AB'ye ek gümrük vergisi getirilme olasılığına karşı bir ön hazırlığınız var mı?" sorusuna ise, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona yol açmak istemem ancak bu ihtimaller doğrultusunda ABD tarafından bir açıklama yapılmış değil. ABD bizim en büyük ticaret hacmine ulaştığımız ülkelerden, o nedenle herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz." karşılığını verdi.