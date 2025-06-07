AB Ukrayna’ya yönelik gümrüksüz serbest ticaret uygulamasını sona erdirdi

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Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya kötü haber...

Avrupa Birliği, Ukrayna’dan tarım ürünlerine yönelik 2022’de yürürlüğe koyduğu gümrüksüz serbest ticaret uygulamasını sona erdirerek, ithalat kotalarını yeniden başlattı.

AB Konseyi tarafından alınan karar, 5 Haziran 2025’te süresi dolan önceki düzenlemenin sona ermesiyle birlikte yürürlüğe girdi ve tam kapasiteli serbest ticaret dönemi son buldu.

TERCİHLİ ERİŞİM HAKKI

Yeni uygulamada, Ukrayna’dan ithal edilen kümes hayvanları, şeker, yumurta ve mısır gibi ürünler belirlenen kotalar çerçevesinde gümrüksüz ve tercihli erişim hakkı kazanacak.

Bu kotalar aşıldığında ise standart gümrük vergileri devreye girecek.

DEMİR ÇELİK İTHALATI 3 YIL DAHA UZATILDI

AB Konseyi ayrıca Ukrayna menşeli demir ve çelik ürünlerine yönelik tarife muafiyetini 3 yıl daha uzattı.

Karar, Rusya’nın saldırgan savaşına karşı Ukrayna ekonomisini destekleme amacını taşıyor ve Ukraynalı demir-çelik üreticilerinin AB pazarına tarifesiz erişimini sağlıyor.

KİEV YÖNETİMİ ENDİŞELİ

Buna karşılık AB Komisyonu, bazı çelik ürünleri için 12 ay süreyle geçici koruma önlemlerini yeniden devreye alma hakkını saklı tutuyor.

Kiev yönetimi ise bu kotaların birkaç ay içinde dolmasından ve bunun sonucunda AB’ye tarım ihracatının durmasından endişe ediyor.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Yardımcısı Taras Vysotsky, eğer AB ile kotaların artırılması konusunda anlaşma sağlanamazsa, kotaların Ağustos-Eylül döneminde dolmaya başlayacağını belirtti.

KOTASIZLIK ELEŞTİRİLERE TABİ TUTULMUŞTU

AB’nin 2022’de uygulamaya koyduğu tam kapasiteli serbest ticaret tedbirleri, Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki çiftçiler tarafından iç piyasalarda fiyatların düşmesine ve dengenin bozulmasına neden olduğu gerekçesiyle sert eleştiriler almıştı.

Bu nedenle AB ülkelerinin talepleri doğrultusunda kotaların yeniden uygulanması kararlaştırıldı.