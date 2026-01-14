Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) destekleri kapsamında, 2025'te sağlanan destek paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabında 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

"2025'TE 10 BİN 830 ORMAN KÖYLÜSÜ AİLEYE 2,55 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Paylaşımda üreten orman köylüsünün desteklendiğine işaret edilerek, "ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.