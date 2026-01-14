ING Global, Türkiye'ye ilişkin beklentilerini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ING Global, 2026 Türkiye ekonomisine dair öngörülerini duyurdu.

ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel raporunda 2026 yılına ilişkin enflasyon, faiz ve dolar/TL tahminlerini açıkladı.

Kurum, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 22, gösterge faiz tahminini ise yüzde 27 olarak açıkladı.

Raporda, görünümün korunmakla birlikte risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.

FİYAT ARTIŞLARI, MERKEZ BANKASININ ENFLASYON HEDEFLERİNE UYUMLU

Bu yıl döviz kurunun, dezenflasyon sürecini destekleyen bir seyir izlemesinin beklendiği belirtilirken; yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüldü.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Raporda yer alan döviz kuru tahminlerine göre ise dolar/TL için beklentiler şöyle sıralandı:

- 1 ay: 43,70 TL

- 3 ay: 45,10 TL

- 6 ay: 47,20 TL

-12 ay: 51,00 TL

Dolar/TL günün sonunda yüzde 0,07 yükselişle 43,1893'den işlem görüyor.