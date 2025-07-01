ABD Başkanı Donald Trump parfüm çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı sırasında önce kendisi ve ailesinin adını taşıyan kripto paralar çıkardı şimdi de kendi adına parfüm girişiminde bulundu.

Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden çıkardığı parfümleri tanıtarak, isimlerinin "Victory 45-47" olduğunu belirtti.

Trump, paylaşımında, "Trump parfümleri geldi. Adları 'Victory 45-47' çünkü tamamen kazanmak, güç ve başarı ile ilgili. Erkekler ve kadınlar için mevcut. Kendinize bir şişe alın, sevdiklerinizi de unutmayın. Keyfini çıkarın, eğlenin ve kazanmaya devam edin." şeklinde tanıtım yaptı.

FİYATLARI 119 - 249 DOLAR ARASINDA

Trump, mesajında parfümü satın almak isteyenleri bir bağlantıya yöneltiyor ve burada da parfümlerin fiyatı 119 ve 249 dolar olarak sunuluyor.

Ayrıca parfümün ürün detayları kısmında; güç, özgüven ve liderlik eden erkekler için parfümlerin numaralandırılmış ve sınırlı sayıda olduğu bilgisi yer alıyor.

"MİNİ HEYKELLİ" PARFÜM ŞİŞESİ

Parfüm şişesinin kapak kısmında, Trump'ın boydan heykeli yer alıyor. Ayrıca şişe kısmında ise kendisinin imzası bulunuyor.

BAŞKAN TRUMP'IN RESMİ PARFÜMLERİ

Tanıtım sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor: