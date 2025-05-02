ABD borsaları, kayıplarını telafi etti

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ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye gümrük vergilerini açıkladığında borsalar, belirsizlik nedeniyle düşüşe geçmişti.

Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıkladığı günü takip eden işlem gününde S&P 500 endeksi yüzde 4,84, Dow Jones endeksi yüzde 3,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,41 düştü.

ABD pay piyasaları, yumuşayan tarife atmosferi ve pozitif gelen bilançolarla ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini ilan ettiği 2 Nisan sonrasındaki kayıplarını telafi etti.

Teknoloji şirketleri en fazla zarar gören hisselere sahipken bugün gelinen noktada ise güçlü bilançoları piyasaları destekledi.

TRUMP'IN POLİTİKALARI BORSAYA YANSIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı adımlar, ABD pay piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da mütekabiliyet esasına dayalı açıkladığı tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratacağına yönelik endişelerle piyasalarda risk iştahı belirgin şekilde azaldı.

S&P 500

2 Nisan'ı 5.668 puanda kapatan S&P 500 endeksi tarife politikalarındaki belirsizlikler ve sık değişen söylemlerin etkisiyle takip eden günlerde 4.821 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden yükselişe geçen endeks, dün günü yüzde 0,63 artışla 5.604,14 puanda tamamladı.

NASDAQ ENDEKSİ

Nasdaq endeksi de 2 Nisan'ı 17.601 seviyesinde tamamladı. Nisan ayındaki gelişmelerle 14.784 seviyesine kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve dün 17.710,74 puana ulaştı.

DOW JONES

Dow Jones endeksi ise 2 Nisan gününü 42.225 seviyesinden tamamladı. Geçen ay aynı sebeplerden dolayı 37.965 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden yükselişe geçti ve dün günü 40.752,96 puanda tamamladı.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ BİR MİKTAR YATIŞTI

Piyasalarda yaşanan bu toparlanmada ABD şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesinin de katkı verdiğini belirten analistler, ticaret gerilimlerinin şiddetleneceğine dair endişelerin bir miktar yatışmasının hisse senetlerine yeniden yönelimi teşvik ettiğini bildirdi.