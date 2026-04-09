ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüdü

ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüdüğü açıklandı. Böylece ABD ekonomisinin büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde beklentilerin altında kaldı.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) ülkenin 2025 yılı son çeyrek gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYH) açıklandı.

Açıklanan üçüncü ve nihai tahmine göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde ABD'de reel gayrisafi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 0,5 arttı.

Önceki tahminde büyüme yüzde 0,7 olarak açıklanmıştı. Rakam, piyasa beklentisi olan yüzde 0,7’nin de altında kaldı. Üçüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde 4,4 büyüme göstermişti.

HÜKÜMETİN AÇILMASI GECİKİNCE VERİ DE GECİKTİ

Dördüncü çeyrek için nihai tahmin, Ekim-Kasım 2025 dönemindeki hükümet kapanması nedeniyle 27 Mart 2026'dan ertelenerek bugün yayımlandı.

YATIRIMLAR DÜŞTÜ

Büyüme verisindeki revizyonun temel nedeni yatırımlardaki aşağı yönlü düzeltme oldu. Tüketici harcamaları ve yatırımlar büyümeye katkı sağlarken, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşler artışı sınırladı. İthalatın azalması ise hesaplamada pozitif etki yarattı.

Büyümeye en fazla katkıyı tüketici harcamaları ve yatırımlar sağlarken hükümet harcamaları ile ihracattaki düşüş bu katkıyı sınırladı.

Sektörel bazda özel hizmet üreticileri yüzde 2,3 büyürken kamu sektörü yüzde 7,8, özel mal üreticileri ise yüzde 1,8 geriledi. Toptan ticaret, bilişim ile sağlık ve sosyal yardım sektörleri büyümeye en fazla katkı yapan alanlar oldu.