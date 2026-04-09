Selçuklu’dan olimpiyatlara uzanan hamle geldi: 1 milyar TL’lik dev yatırımda son viraja girildi

Bir grup gazeteci olarak, hem tesiste gelinen son noktayı görmek hem de şehirde yapılan diğer çalışmaları dinlemek için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın davetiyle Konya’ya gittik.

Düzenlenen basın toplantısında, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimi için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Pekyatırmacı, Haziran’da açılması planlanan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin iç yapımının kısa süre içinde tamamlanacağını ve açılışın Gençlik ve Spor Bakanı’nın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Söz konusu yatırım, yalnızca yeni bir tesis değil; yıllardır kurulan bir sistemin sonucu olarak öne çıkarken, yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen merkez, herhangi bir dış finansman kullanılmadan tamamlandı.

Pekyatırmacı, popülist adımlardan uzak durduklarını, kaynakları “bol keseden” değil, planlı ve verimli kullandıklarını özellikle vurgularken, aynı bütçe anlayışıyla hareket edildiğinde belediyelerin çok daha geniş alanlara dokunabileceğini söyledi.

200’ÜN ÜZERİNDE MİLLİ SPORCU

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, bugün Selçuklu’da 200’ün üzerinde milli sporcu bulunuyor. 15 farklı branşta mücadele eden bu sporcular, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. Yeni merkez ise bu başarıyı daha ileri taşıyacak bir eşik olarak görülüyor. Hedef net: Olimpiyatlara sporcu yetiştiren bir sistem kurmak.

Merkezde uygulanacak ölçme ve değerlendirme programlarıyla çocukların yetenekleri erken yaşta tespit edilecek. İlgi duydukları branşlara bilimsel verilerle yönlendirilecek olan gençler, akademik destekle birlikte daha profesyonel bir eğitim sürecine dahil edilecek. Böylece yalnızca spor yapan değil, doğru alanda gelişen bir nesil yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu sürecin en dikkat çekici ayağı ise iş birliği modeli. Üniversiteler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sayesinde çocukların gelişimi adım adım takip edilecek. Olimpiyat hazırlık merkezlerine gidecek sporcuların yanı sıra, bu sistemin dışında kalan gençler de göz ardı edilmeyecek.

HER YIL YAKLAŞIK 27 BİN ÇOCUK SPOR OKULLARINDA EĞİTİM ALIYOR

Selçuklu’da spor yalnızca bu merkezle sınırlı değil. İlçede bahçesi olan tüm okullara spor alanları kazandırılmış durumda. Alanı olmayan okullar için ise alternatif kapalı tesisler oluşturulmuş. Her yıl yaklaşık 27 bin çocuk spor okullarında eğitim alıyor. Bu tablo, aslında bir tesis yatırımından çok daha fazlasına işaret ediyor: bir spor kültürü inşa ediliyor.

Pekyatırmacı’nın ifadesiyle bu süreçte aileler de işin bir parçası. Yıllardır sürdürülen spor okulları sayesinde hem sporcular hem de antrenörler aynı sistemin içinden yetişiyor. Bugün milli formayı giyen birçok sporcunun bu altyapıdan çıkmış olması, kurulan yapının sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor.

Yeni merkezle birlikte atletizm branşı da sisteme dahil edilecek. Ayrıca merkezin yanında bulunan 60 bin metrekarelik alanın da eklenmesiyle bölgenin bir “Sporcu Köyü”ne dönüştürülmesi planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi’nin yaklaşımı ise yalnızca sporla sınırlı kalmıyor. Sağlıktan kültür sanata, eğitimden sosyal desteklere kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla daha bütüncül bir şehir modeli hedefleniyor. Aile sağlığı merkezlerinin yanında kurulan sağlıklı hayat merkezleri, toplum ruh sağlığı hizmetleri ve eğitim projeleri bu yaklaşımın parçaları arasında yer alıyor.

Tüm bu tablo, 1 milyar TL’lik yatırımın yalnızca bir bina değil, uzun vadeli bir vizyon olduğunu gösteriyor. Selçuklu’da atılan bu adım, bir tesisin ötesinde, bir neslin geleceğine yapılan yatırım olarak okunuyor.

AÇIKLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Şu anda 200'ün üzerinde milli sporcumuz var, 15 farklı branşta mücadele ediyorlar. Ulusal ve uluslararası alanda başarılı oluyorlar, olimpiyatlarda sporcu yetiştirmek anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz”

“Milli sporcu kadrosu oluşturup olimpiyat hedefiyle bu yolculuğu devam ettirmek en önemli hedefimiz”

“Hiçbir şekilde dışarıdan kredi kullanmıyoruz, destek almıyoruz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa'da bizim ölçeğimizdeki belediyeler devletten ne alıyorsa onu alıyoruz ekstra kaynağımız yok Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, doğru kullanıyoruz”

“Selçuklu'da 703 bin kişiye hizmet veriyoruz 2 bin 370 personelle hizmet veriyoruz. En az personeli olan belediyenin 3 bin personeli var popülist hiçbir iş yapmıyoruz. Bol keseden para harcamıyoruz Kaynakları verimli kullanıyoruz.”

SELÇUKLU’NUN YILDIZLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konya’da yapılan spor çalışmaları çerçevesinde, 2025 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Konya’yı ve Türkiye’yi gururla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni” de gerçekleştirildi.

Spor alanındaki başarılarıyla dikkati çeken kulübün sporcuları 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ederek hem şehri hem de Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Sporcular yıl boyunca farklı branşlarda gösterdikleri performanslarla 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplamda 178 madalya kazandı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı.