ABD özel sektör istihdamı haziranda geriledi

ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin "ulusal istihdam raporu" kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentisinin aksine 33 bin kişi azalarak Mart 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Beklentiler, özel sektör istihdamının bu dönemde 99 bin kişi artması yönündeydi.

2 YIL SONRA İLK DÜŞÜŞ

Rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

MAYIS VERİSİ GÜNCELLENDİ

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin mayıs verisi de 37 binden 29 bine revize edildi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM 66 BİN KİŞİ AZALDI

Haziran ayında istihdam üretim sektöründe 32 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 66 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziranda yıllık ücret yüzde 4,4'e yükseldi.

NEDENİ İŞTEN ÇIKARMALAR DEĞİL YENİ İŞE ALIMIN OLMAMASI

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "İşten çıkarmalar nadiren görülmeye devam etse de işe alma konusundaki tereddüt ve ayrılan çalışanların yerine yenilerini alma konusundaki isteksizlik geçen ay iş kayıplarına yol açtı." ifadesini kullandı.

Richardson, işe alımlardaki yavaşlamanın henüz ücret artışını sekteye uğratmadığını kaydetti.