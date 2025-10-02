ABD petrol stokları, beklentileri 300 bin varil aştı

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki dalgalanma, petrol fiyatlarını etkiliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 416 milyon 500 bin varile yükseldi.

Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklar, beklentilerin 300 bin varil üzerine çıktı.

STRATEJİK HAM PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ: 700 BİN VARİL

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil artarak 406 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

BENZİN STOKLARINDAKİ ARTIŞ

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 220 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE SINIRLI ARTIŞ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 20-26 Eylül haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 505 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

İTHALAT AZALDI

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta, önceki haftaya göre günlük 662 bin varil azalarak 5 milyon 833 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 733 bin varil azalışla 3 milyon 751 bin varil oldu.

BEKLENTİ

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.