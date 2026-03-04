Ege Yapı GYO, 2025 yılında istikrarlı büyümeyle parladı

Ege Yapı GYO, 2025 yılında 811,8 milyon TL net kâr elde ederken satış gelirlerini 2,4 milyar TL’ye çıkarttı.

Şirket yılı güçlü öz kaynak yapısı ve yüksek bir kârlılık ile kapatarak istikrarlı büyüme stratejisinin finansal sonuçlarını ortaya koydu.

Ege Yapı GYO, 2025 yılı finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılı 811,8 milyon TL net kâr ile kapatarak istikrarlı büyüme stratejisinin ve disiplinli finansal yönetim anlayışının güçlü sonuçlarını ortaya koydu. 2025 yılında şirketin satış gelirleri 2,4 milyar TL seviyesine ulaşırken, brüt kâr 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçları değerlendiren Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, katma değerli yatırımlar ve operasyonel disiplin sayesinde şirketin güçlü bir performans artışı yakaladığını belirtti. Güneş, net kârın bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir iyileşme gösterdiğini ve şirketin sürdürülebilir büyüme patikasına sağlam şekilde yerleştiğini ifade etti.

GÜÇLÜ ÖZKAYNAK YAPISI VE DÜŞÜK BORÇLULUK

2025 yıl sonu itibarıyla şirketin toplam varlıkları 7,7 milyar TL olarak gerçekleşirken, özkaynakları 1,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Ege Yapı GYO yılı toplam varlıklarına oranla yüzde 2 gibi düşük bir toplam finansal borç ile kapattı. Bu durum, şirketin yeni yatırımlar ve büyüme hedefleri açısından önemli bir finansal esneklik sağladığını ortaya koydu.

Didem Güneş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

2025 yılı, yatırım odaklı büyüme stratejimizin finansal sonuçlara güçlü şekilde yansıdığı bir dönem oldu. Artan satış hacmimiz, yükselen kârlılığımız ve güçlenen öz kaynak yapımız sayesinde yılı sağlam bir bilanço ile kapattık. 2026 yılında da verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyarak yatırımcılarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.