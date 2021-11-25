ABD stratejik rezervden 32 milyon varil ham petrol satacak

ABD, petrol fiyatlarının düşmesi için petrol üretici ve tüketici ülkelerine yaptığı çağrılardan sonra kendi rezervlerinden satışa başlıyor.

ABD, 32 milyon varili kademeli olmak üzere stratejik petrol rezervinden toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

ABD, petrol fiyatının düşmesi yönünde son günlerde girdiği çabada diğer ülkelerden de talep ettiği rezervleri satma eylemine stratejik rezervden 32 milyon varil ham petrol satarak başlıyor.

PETROL FİYATININ DÜŞMESİ İÇİN HAMLE

Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) petrol fiyatının kükürtlü ham petrolünün satışının, ABD'de genel petrolün fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

ABD, kendi ekonomisini olumsuz etkileyen ve küresel çapta enflasyonist baskı oluşturan yüksek petrol fiyatlarıyla mücadele kapsamında petrol tüketicisi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini satışa çıkarmaları konusunda ortak bir hamle oluşturmaya çalışıyor.