ABD gümrük tarifesini artırınca Güney Afrika, Türkiye'yle ticareti seçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi uygulayacağı ülkelerden biri de Güney Afrika Cumhuriyeti oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin 8 Ağustos'ta yürürlüğe koyacağı yüzde 30'luk gümrük tarifesine karşılık, kendi tedbirini alırken Türkiye'yi önceliklendirdiğini açıkladı.

Afrika Cumhuriyeti Türkiye'yi stratejik önceliğe sahip hedef pazarlar arasında konumlandırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın ABD'nin gümrük tarife zammına karşı alternatif ticaret ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir strateji yürürlüğe koyduğu bildirildi.

"ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİNİ ARTIRMASI ANLAŞILMAZ"

Açıklamada, Güney Afrika'nın ABD ithalatındaki yüzde 0,25'lik payına karşın uygulanan yüzde 30'luk yeni gümrük tarifesi "anlaşılmaz" bir karar olarak nitelendirilerek, bunun karşılıklı ilişkilere zarar verdiği ifade edildi.

TÜRKİYE STRATEJİK ÖNCELİĞE SAHİP ÜLKELER ARASINDA

Açıklamada, yeni tarife rejiminin Güney Afrika ekonomisi üzerinde doğrudan etki yaratabileceği kaydedilirken, alternatif pazarlara yönelmenin bir zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Bu durumun şimdiye dek yeterince değerlendirilememiş pazarlarda yeni ortaklıklar geliştirmek için de bir fırsat sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu bağlamda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile birlikte Türkiye de stratejik önceliğe sahip hedef pazarlar arasında yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB), Çin, Tayland, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi pazarlara açılma konusunda halihazırda önemli mesafeler kat edildiği belirtildi.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 410 milyar doları aşan Güney Afrika, 2025 itibarıyla Afrika'nın en büyük ekonomisi unvanını taşıyor.

Zengin madenleri, gelişmiş finans altyapısı ve güçlü sanayisiyle öne çıkan ülke, kıtanın ticaret merkezi olarak nitelendiriliyor.

Afrika’nın en büyük 10 şirketinden 8’i Güney Afrika merkezli olup tamamı Johannesburg Borsası’nda (JSE) işlem görüyor.

Tüm Afrika borsalarının birleşik hacminden daha büyük hacme sahip JSE'nin toplam piyasa değeri ise 1,3 trilyon doları buluyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika aynı zamanda BRICS üyesi ülkeler arasında yer alıyor.

GÜNEY AFRİKA İLE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Resmi verilere göre Türkiye'nin, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Güney Afrika ile ikili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 2 milyar doları buldu.

Bu ticaretin yaklaşık 700 milyon doları Türkiye'den ihracat, 1,3 milyar doları Güney Afrika'dan ithalat olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DEN 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik açılım stratejisinde kilit role sahip Güney Afrika'da madencilik ve tekstil sektörleri başta olmak üzere yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.