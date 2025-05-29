ABD Ticaret Mahkemesi tarifeleri engelleyince altın değer kaybetti

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.
Bu karar da risk iştahını artırdığı için "güvenli liman" altından çıkış başladı.
Altının ons fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 3 bin 271 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 111 lira
Çeyrek altın: 6 bin 972 lira
Cumhuriyet altını: 27 bin 891 lira
Tam altın: 28 bin 409 lira
Yarım altın: 13 bin 945 lira
DÖVİZ
Dolar endeksi yeni güne yatay seyirle 100,3 seviyesinden başladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 39,0980'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen altında 39,0940'dan işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 39,0940 lira
Euro: 44,1903 lira
Sterlin: 52,5439 lira
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 10.432,00 puanda işlem gördü.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 63,1 dolarda bulunuyor.
BITCOIN
kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birini Bitcoin, düne göre 925,9 (Yüzde 0,85) düşüşle 107.897,6 dolarda.
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