ABD Ticaret Mahkemesi tarifeleri engelleyince altın değer kaybetti

AA & Ensonhaber

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Bu karar da risk iştahını artırdığı için "güvenli liman" altından çıkış başladı.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 3 bin 271 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 111 lira

Çeyrek altın: 6 bin 972 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 891 lira

Tam altın: 28 bin 409 lira

Yarım altın: 13 bin 945 lira

DÖVİZ

Dolar endeksi yeni güne yatay seyirle 100,3 seviyesinden başladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 39,0980'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen altında 39,0940'dan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,0940 lira

Euro: 44,1903 lira

Sterlin: 52,5439 lira

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 10.432,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 63,1 dolarda bulunuyor.

BITCOIN

kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birini Bitcoin, düne göre 925,9 (Yüzde 0,85) düşüşle 107.897,6 dolarda.