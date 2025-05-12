ABD ve Çin anlaşması kripto paralara yaradı

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ABD ve Çin, gümrük tarifelerinde anlaşmaya vardı.

Küresel kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla birlikte yüzde 1’den fazla arttı.

KRİPTO PARA PİYASASI 3,3 TRİLYON DOLARI AŞTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,04 artarak 3 trilyon 370 milyar doların üzerine çıktı.

BITCOIN: 104 BİN 531 DOLAR

ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından fiyatı 105 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 14.00 itibarıyla 104 bin 531 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu arada Bitcoin'in rekoru 109 bin 114 dolarda.

ETHEREUM: 2 BİN 563 DOLAR

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1,88 değer kazanarak 2 bin 563 dolar seviyesine yükseldi.

ABD-ÇİN TİCARİ İLİŞKİSİNDE SON DURUM

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar.

Buna göre, taraflar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürülmesi konusunda mutabık kaldı.