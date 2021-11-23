ABD ve Türkiye dijital hizmet vergilerini kaldırmak için şartlarda uzlaştı

ABD ve Türkiye dijital hizmet vergilerini kaldırmak için şartlarda uzlaştı

ABD ve Türkiye, 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak yeni kurumlar vergisi anlaşmasına geçiş sürecine giriyor.

ABD ve Türkiye, Türkiye'nin uyguladığı özellikle yüksek kâr eden ABD'li teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergilerinin kaldırılması için şartlar üzerinde anlaştı.

Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya ile ABD'nin ortak uzlaşı metnine Türkiye'nin dahil olması konusunda anlaşmaya varıldı.

AÇIKLAMAYI ABD HAZİNE BAKANLIĞI YAPTI

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre ABD ve Türkiye, 2023'ten itibaren dünya genelinde uygulanacak yeni kurumlar vergisi anlaşmasına geçiş sürecine girecek.

TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA DİĞERLERİ İLE AYNI

ABD Hazinesi, bu anlaşmanın Türkiye'ye karşılık vermek amaçlı getirilen gümrük vergilerinin kaldırmasının önünü açacağını belirtirken ekimde Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile varılan anlaşmanın şartlarıyla aynı olacağını açıkladı.

KARAR, YÜKSEK KÂR EDEN ŞİRKETLERE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKEDE BAZI VERGİ HAKLARI TANINMASI ÇERÇEVESİNDE ALINDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uluslararası şirketler için asgari yüzde 15 kurumlar vergisi belirlenmesi ve yüksek kâr eden şirketlere faaliyet gösterdikleri ülkede bazı vergi hakları tanınması teklifi konusunda 8 Ekim'de 136 ülke anlaşmaya varmıştı.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLENE KADAR VERGİ ALINMAYA DEVAM EDİLECEK

Türkiye ve Avrupa ülkeleri, vergilerin kaldırılmasına dair varılan anlaşma kapsamında dijital hizmet vergilerini yeni uygulamaya geçilene kadar toplamaya devam edecek.

ALINAN TUTAR AŞILDIĞINDA GELECEKTEKİ VERGİDEN DÜŞÜLECEK

Ancak Ocak 2022'den sonra alınan vergiler yeni düzenleme kapsamında şirketlerin ödemesi gereken tutarı aşarsa, bu miktar vergi alınan ülkelerde şirketin gelecekteki vergi yükümlülüklerinden düşürülecek.