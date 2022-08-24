Petrol
99.79
-0.43%
Euro
18.0259
-0.23%
Dolar
18.1142
0.03%
Altın
1.016
-0.13%
Borsa
3122
-1.89%
Bitcoin
388.673
0.08%
BTXN Coin
5.00
-9.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

    ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

    ABD'de doğalgaz fiyatları, 2008'den beri ilk kez yüzde 70 kadar artarak bin metreküpte 370 doları geçti.
    • 24.08.2022 - 07:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı yaptırımlarla enerji fiyatlarında büyük artışlara neden oldu.

    Rusya, yaptırımlara karşılık batıya gaz akışını kısarken, kesintilerden dolayı şimdiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri oldu.

    ABD'de de gaz fiyatları arttı

    Bunun yanında, AB ülkelerine Rus gazından bağımsız olmaları için destek sözü veren ABD'de de gaz fiyatları artış gösterdi.

    ABD'de ilk kez 10 doları gören MMBtu (İngiliz termal birimi) fiyatıyla bin metreküp gaz fiyatı da 370 doları da aştı.

    Doğalgaz fiyatları, 2 ayda yüzde 70 arttı

    CNN'in haberine göre, doğalgaz vadeli fiyatları, haziran sonundan sonra yüzde 70 oranında arttı.

    ABD de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde #1

    Stoklar talebe yetişemiyor

    AA'nın aktardığına göre; Japonya merkezli Mizuho Securities'in enerji vadeli işlemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yawger, arzın talebe yetişemediğini söyledi. ABD doğal gazında stok seviyeleri tarihsel ortalamaların altında seyrediyor.

    ABD de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde #2

    Avrupa'da son durum

    Öte yandan, Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı bu hafta 3 bin dolara yaklaştı.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün hafif aşağı indi. Gösterge, bin metreküp için bugün 2900 dolara yakın seyrediyor.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net Filistin mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net Filistin mesajı

    Irak'ta yargı binası önünde eylem
    Dünya

    Irak'ta yargı binası önünde eylem

    Görüş Bildir