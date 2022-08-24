ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

ABD'de doğalgaz fiyatları, 2008'den beri ilk kez yüzde 70 kadar artarak bin metreküpte 370 doları geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı yaptırımlarla enerji fiyatlarında büyük artışlara neden oldu.

Rusya, yaptırımlara karşılık batıya gaz akışını kısarken, kesintilerden dolayı şimdiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri oldu.

ABD'de de gaz fiyatları arttı

Bunun yanında, AB ülkelerine Rus gazından bağımsız olmaları için destek sözü veren ABD'de de gaz fiyatları artış gösterdi.

ABD'de ilk kez 10 doları gören MMBtu (İngiliz termal birimi) fiyatıyla bin metreküp gaz fiyatı da 370 doları da aştı.

Doğalgaz fiyatları, 2 ayda yüzde 70 arttı

CNN'in haberine göre, doğalgaz vadeli fiyatları, haziran sonundan sonra yüzde 70 oranında arttı.

Stoklar talebe yetişemiyor

AA'nın aktardığına göre; Japonya merkezli Mizuho Securities'in enerji vadeli işlemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yawger, arzın talebe yetişemediğini söyledi. ABD doğal gazında stok seviyeleri tarihsel ortalamaların altında seyrediyor.

Avrupa'da son durum

Öte yandan, Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı bu hafta 3 bin dolara yaklaştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün hafif aşağı indi. Gösterge, bin metreküp için bugün 2900 dolara yakın seyrediyor.