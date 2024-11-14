ABD'de ekim üretici enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,4 oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın yüzde 0 olarak açıkladığı ÜFE eylül ayında yüzde 0,1 seviyesine revize edildi.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları ekim ayında yüzde 0,3 ile beklentilere paralel yükseldi.
Eylül ayında çekirdek ÜFE yüzde 0 seviyesinde açıklanmıştı.
ÜFE YILLIK BAZDA YÜZDE 2,4 YÜKSELDİ
Yıllık bazda üretici fiyatları ekim ayında yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak açıklanan üretici fiyatları yüzde 1,9 seviyesine revize edildi.
Yıllık bazda çekirdek ÜFE ekim ayında yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Eylül ayında yüzde 2,8 olarak açıklanan yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 2,9 seviyesine revize edildi.
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