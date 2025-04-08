ABD'de faiz indirimi beklentisi artıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri, ABD'de resesyon endişelerini körüklüyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), faiz indirimi beklentisi artıyor.

Fed, mart ayındaki son toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

TARİFELER FAİZ İNDİRİMİNİ KÖRÜKLÜYOR

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelerin, ülke ekonomisinde resesyon endişelerini artırmasıyla birlikte, Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin de yükseldiği dikkati çekiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, tarifelerin enflasyonu yükseltebileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine işaret etti.

Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirten Powell, yükümlülüklerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Faiz indirimleri konusunda temkinli bir tutum benimseyen Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

PİYASALAR FED'DEN YIL SONUNA KADAR 4 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Analistler, tarifeler nedeniyle enflasyonun yükselmesinin beklendiğini, Fed faiz indirimleri konusunda tekrar harekete geçmesi için ekonomide ciddi bir zayıflama yaşandığına dair kanıtların gerekeceğini belirtti.

Ekonomide olası bir yavaşlamayı önlemek amacıyla bankanın önden faiz indirimi yapmasının pek olası olmadığına işaret eden analistler, iş gücü piyasasında zayıflığın görülmesi gerekeceğini kaydetti.

Wall Street ekonomistlerinin, tarifelerin açıklanmasının ardından enflasyon tahminleriyle birlikte resesyon olasılığını da yukarı yönlü revize etmesi, Fed'in haziran hatta mayıs gibi erken bir tarihte faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

CME Group verilerine göre, para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 30'un üzerine çıktığını gösteriyor. Bu oran bir hafta önce yalnızca yüzde 14 seviyesinde bulunuyordu.

Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3,25-3,50 aralığına çek