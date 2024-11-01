ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında kaldı

AA

Bugün küresel ekonomilerin en önem verdiği veri yayınlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre, ABD'de işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Aralık 2020'den bu yana en düşük artışını kaydederek piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 106 bin kişi artması öngörülüyordu.

TARIM DIŞI İSTİHDAM

Tarım dışı istihdama ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ağustos ayı için 159 binden 78 bine, eylül ayı için 254 binden 223 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

ABD'de işsizlik oranı, ekimde piyasa beklentileri dahilinde değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ekimde 150 bin kişi artarak, 6 milyon 984 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan azalışla 62,6'ya indi.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişim göstermeyerek 34,3 oldu.