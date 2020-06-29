ABD'de koronavirüs, 45 milyon insanı işinden etti

ABD'de koronavirüs, 45 milyon insanı işinden etti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken, milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı tespit edildi.

Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülke olan ABD'de halk, salgın nedeniyle ekonomik zorluklara sürüklenirken, varlıklı kişilerin ise bu süreçte servetine servet kattığı belirtildi.

45 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK BAŞVURUSU YAPTI

Büyük Buhran'dan bu yana ekonomik anlamda en zor dönemlerinden birini yaşayan ülkede, resmi rakamlara göre, salgının başından bu yana 45 milyon kişi "işsizlik" başvurusu yaptı.

614 ZENGİN, 584 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Öte yandan Washington DC merkezli Politika Çalışmaları Enstitüsünün Forbes rakamlarına dayandırarak yayımladığı verilerde, 18 Mart-17 Haziran tarihlerinde 614 Amerikan milyarder, toplam 584 milyar dolar kazandı.