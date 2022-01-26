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    ABD'de mal ticareti açığı geçen ay yükseldi

    ABD'de mal ticareti açığının, geçen ay aylık bazda yüzde 3 artışla 101 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiği açıklandı.
    • AA
    • 26.01.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:54
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    ABD'de mal ticareti açığı geçen ay yükseldi

    Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını beklerken, ekonomiye dair verileri açıklanmaya devam ediyor.

    ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

    MAL TİCARET AÇIĞI YÜZDE 3 ARTTI

    Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 101 milyar dolara yükseldi.

    Bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan mal ticareti açığının 96,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Mal ticaret açığı geçen yıl kasımda 98 milyar dolar olmuştu.

    ABD

    MAL İTHALATI YÜZDE 2 YÜKSELDİ

    Söz konusu dönemde mal ithalatı yüzde 2 artışla 258,3 milyar dolara yükselirken, mal ihracatı yüzde 1,4 artarak 157,3 milyar dolara çıktı.

    TOPTAN EŞYA STOKLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

    Ayrıca toptan eşya stokları geçen ay aylık bazda yüzde 2,1 artarken, perakende stoklarındaki artış yüzde 4,4 oldu.


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