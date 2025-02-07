ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdamı açıklandı

AA

Bugün küresel ekonomilerin odağında olan ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı belli oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 143 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR

Ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,5 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Tarım dışı istidamın 170 bin civarında açıklanması bekleniyordu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre kasım ayı istihdam verisi 49 bin artışla 261 bine, aralık verisi ise 51 bin artışla 307 bine revize edildi.

İŞSİZ SAYISI

İşsiz sayısı 37 bin azalarak 6 milyon 489 bine geriledi.

Ortalama saatlik kazançlar ocak ayında yüzde 0,5 artışla 35,87 dolara yükseldi.

Saatlik kazançlar yüzde 0,3 beklentilerin üzerinde gerçekleşti.