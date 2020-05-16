ABD'de sanayi üretiminde rekor düşüş yaşandı

ABD'de sanayi üretimi, koronavirüs salgının etkisiyle, nisan ayında aylık olarak yüzde 11,2 azaldı. Bu veri endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), açıkladığı nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre ülkede sanayi üretimi, koronavirüs salgınının etkisiyle, bir önceki aya kıyasla aylık yüzde 11,2 azalarak rekor seviyede düştü.

101 YILLIK TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK AYLIK DÜŞÜŞ

Endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 11,5 azalması yönündeydi.

ÜRETİM GEÇİCİ OLARAK DURDU

Sanayi üretiminin düşmesinde salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de birçok üretim tesisinin faaliyetlerini yavaşlatması ya da geçici olarak durdurması etkili oldu.

ABD’DE EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İMALAT SANAYİ ÜRETİMİNDE YAŞANDI

İmalat sanayi üretimi nisanda aylık yüzde 13,7 azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin nisanda yüzde 13 azalacağı yönündeydi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI AZALDI

Kapasite kullanım oranı ise nisanda 8,3 puan azalışla yüzde 64,9'a geriledi. Kapasite kullanım oranının söz konusu ayda yüzde 64 olması bekleniyordu.