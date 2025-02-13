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ABD'de ÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 arttı

ABD'de ÜFE ocakta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 arttı Küresel piyasaların bugün için yakından takip ettiği veri olan ABD'nin ocak ayı üretici enflasyonu açıklandı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ocakta beklentilerin üzerinde gerçekleşti.