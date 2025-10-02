ABD'deki hükümet kapanışı, altın fiyatlarını zirveye taşıdı

ABD'de Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.
Bu dalgalanmadan etkilenen altının onsu, 6 haftalık yükseliş trendinin ardından bu haftaya da yükselişle başladı.
Altının onsu dün 3 bin 895,36 dolara çıkarak rekor tazeledi.
Altının onsu, günü 3 bin 865,70 dolardan tamamladı.
ONS ALTIN: 3 BİN 873 DOLAR
Altının onsu şu sıralarda, önceki kapanışın üzerinde 3 bin 873 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 181 lira
Çeyrek altın: 8 bin 785 lira
Cumhuriyet altını: 35 bin 794 lira
Tam altın: 35 bin 140 lira
Yarım altın: 17 bin 568 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,6029 lira
Euro: 48,9589 lira
Sterlin: 56,2263 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 65,6 dolardan işlem görüyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin yüzde 3,75 oranında artarak 118 bin 554,6 dolara çıktı.